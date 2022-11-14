В Стамбуле выписали из больниц 50 пострадавших при взрыве

Из 81 пострадавшего при взрыве в Стамбуле уже 50 человек покинули медучреждения. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

«На данный момент 50 из 81 пострадавшего выписаны», — заявил он в беседе с прессой.

Накануне появилась информация о 39 выписавшихся.

Между тем 14 ноября Сулейман Сойлу рассказал о задержании потенциального исполнителя теракта. Также отмечается, что собранные улики указывают на причастность к организации преступления сирийских группировок, признанных Анкарой террористическими.

Взрыв 13 ноября прогремел на пешеходной улице Истикляль, одном из самых популярных туристических мест города. Согласно имеющейся информации, погибли шесть человек — четыре на месте и двое после госпитализации, также пострадал 81 человек. В числе жертв — сотрудник министерства по делам семьи и соцобслуживания Турции и его дочь.

Турецкие власти расценивают взрыв на одной из центральных пешеходных улиц Стамбула как теракт. Так, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в произошедшем «есть признаки терроризма».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров. В настоящий момент правоохранители допрашивают свидетелей и изучают записи с камер наблюдения.