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В Турции выписали из больниц 39 пострадавших при взрыве в Стамбуле

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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
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Из больниц выписаны 39 пострадавших в результате взрыва в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 13 ноября, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

«На данный момент из 81 раненого при взрыве выписаны из больниц 39 человек», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

В газете Cumhuriyet сообщили, что в числе жертв — сотрудник министерства по делам семьи и соцобслуживания и его дочь. Данное заявление подтвердила глава ведомства Дерья Янык.

«Мы потеряли нашего коллегу Юсуфа Мейдана и его дочку Эджрин в результате этого коварного нападения», — сообщила она.

Взрыв прогремел ранее в этот день на пешеходной улице Истикляль. Согласно имеющейся информации, погибли шесть человек — четыре на месте и двое после госпитализации, также пострадал 81 человек. Как сообщили в генконсульстве РФ, по предварительным данным, жертв среди россиян нет.

Отмечается, что власти расценивают взрыв на одной из центральных пешеходных улиц Стамбула как теракт. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в произошедшем «есть признаки терроризма», а в причастности к взрыву подозревается женщина.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

Позднее в этот же день возле станции метро «Шишхане» были слышны звуки выстрелов. Очевидцы рассказали, что полицейские ликвидировали некоего гражданина. Связаны ли два этих происшествия, не уточнялось.

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