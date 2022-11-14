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Белый дом осудил взрыв в Стамбуле и выразил соболезнования пострадавшим

Белый дом осудил взрыв в Стамбуле, выразил соболезнования семьям погибших
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Фото: REUTERS/Kemal Aslan
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США решительно осуждают теракт в центре турецкой столицы Стамбуле. С соответствующим заявлением 13 ноября выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Соединенные Штаты решительно осуждают акт насилия, который произошел сегодня в Стамбуле, Турция. Наши мысли с теми, кто был ранен, и наши глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких. Мы стоим плечом к плечу с нашим союзником по НАТО Турцией в борьбе с терроризмом», ― говорится в заявлении Вашингтона.

Паническая атака: в центре Стамбула прогремел взрыв
В результате теракта пострадали десятки человек

Ранее в этот день соболезнования Турции в связи со случившимся выразили в российском посольстве в Анкаре. В диппредставительстве пожелали выздоровления пострадавшим и выразили соболезнования семьям и близким погибших.

Взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, одном из самых популярных туристических мест города. Турецкие власти назвали произошедшее терактом. По предварительной версии, его совершила женщина, которая активировала бомбу.

Фотографию подозреваемой показал турецкий телеканал ODA TV. На снимке подозреваемая изображена в черном хиджабе, темной одежде и штанах цвета хаки. По данным телеканала, она могла оставить на улице пакет с бомбой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

В настоящий момент полиция допрашивает свидетелей и изучает записи с камер наблюдения.

По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения. По предварительной информации, жертв среди россиян нет.

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