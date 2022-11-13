Посольство РФ выразило соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле

Посольство России в Анкаре выразило соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле. Свое заявление диппредставительство распространило в воскресенье, 13 ноября, в Twitter.

«С глубокой скорбью узнали, что в результате взрыва на улице Истикляль в Стамбуле погибло и было ранено большое количество человек. Мы выражаем искренние соболезнования родственникам погибших и турецкому народу и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Взрыв прогремел ранее в этот день на пешеходной улице Истикляль. По последним данным, погибли шесть человек, пострадал 81.

В генконсульстве РФ в Стамбуле заявили об отсутствии пострадавших среди россиян.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в произошедшем «есть признаки терроризма», а в причастности к взрыву подозревается женщина. Позднее турецкие СМИ распространили снимки, предположительно, этой женщины.

Позднее вице-президент страны Фуат Октай сообщил, что власти расценивают взрыв в Стамбуле как теракт. Прокуратура города и полиция основной версией трагедии также считают теракт.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Для расследования ЧП назначена группа из пяти прокуроров.

Позднее в этот же день возле станции метро «Шишхане» были слышны звуки выстрелов. Очевидцы рассказали, что полицейские ликвидировали некоего гражданина. Связаны ли два этих происшествия, не уточнялось.