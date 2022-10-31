В Союзе экспортеров зерна заявили о продолжении поставок в нуждающиеся страны

Для российских экспортеров ничего не изменится после приостановки «зернового коридора». Об этом в понедельник, 31 октября, заявил «Известиям» председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

«Для российских экспортеров зерна ничего не изменится после приостановки зернового коридора, ровно как ничего не изменилось для нас и после его открытия. Мы продолжим наращивать поставки на Ближний Восток и в Африку, где расположены основные нуждающиеся страны, несмотря на скрытые барьеры и дискриминацию российских экспортеров», — отметил Зернин.

По словам Зернина, российские экспортеры и их партнеры уже отчасти адаптировались к «скрытому санкционному давлению». В качестве доказательства он указал на рост поставок в октябре, который сократил разрыв в темпах экспортных отгрузок с прошлым сезоном до 5%.

«Однако, не надо забывать, что в этом сезоне мы собираем урожай, который досрочно побил все исторические рекорды. Соответственно, наш экспортный потенциал гораздо выше чем в предыдущем сезоне, мы можем удвоить наши экспортные поставки зерна и закрыть любые выпадающие объемы на мировом рынке», — добавил Зернин.

Накануне в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле провели заседание по приостановке участия России в зерновой сделке. Отмечается, что российская сторона оповестила СКЦ о приостановке участия в договоренностях, в том числе касаемо проведения инспекций, на неопределенный срок. При этом Россия намерена продолжить диалог с ООН и делегацией Турции в координационном центре.

Тогда же СКЦ сообщил о согласовании Украиной, Турцией и ООН план движения 16 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки.

В тот же день стало известно, что официальный представитель НАТО Оану Лунгеску призвала Россию отменить свое решение о приостановке участия в зерновой сделке. Также она указала на то, что альянс поддерживает работу, проводимую в рамках сделки.

Между тем заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что решения по дальнейшей судьбе зерновой сделке со стороны России будут приниматься только после прояснения всех обстоятельств атаки Украины на корабли Черноморского флота и заседания Совета Безопасности ООН.

30 октября также стало известно о намерениях генсека ООН Антониу Гутерриша добиться возобновления участия России в зерновой сделке. Он отметил интенсивность проводимых контактов для возвращения России к соблюдению соглашения.

О временной приостановке сделки российская сторона официально уведомила генсека ООН Антониу Гуттериша 29 октября. Соответствующее уведомление получил и координатор ООН при Совместном координационном центре (СКЦ) и передал их представителям Турции и Украины.

Основная причина выхода России из сделки ― атаки киевских властей на корабли Черноморского флота.

Позже председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, российские компании — экспортеры зерна готовы снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что зерновую сделку сорвали президент Украины Владимир Зеленский и его боевики под руководством британских специалистов.

Зерновая сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.