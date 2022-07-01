МИД Болгарии отклонил ноту Москвы по высылке 70 дипломатов

Болгарский МИД отклонил ноту посольства России, которое требовало отозвать решение о высылке 70 российских дипломатов. Об этом говорится в распространяемом в пятницу, 1 июля, специальном обращении посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой.

«К сожалению, наше обращение в МИД Болгарии было проигнорировано», — отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу Болгарское национальное телевидение (БНТ) сообщило, что в болгарский МИД поступила нота от посла РФ с требованием отмены решения о высылке дипломатов. Кроме того, Митрофанова заявила, что поставит перед руководством РФ вопрос о закрытии посольства страны в Софии, что неизбежно повлечет за собой закрытие болгарской дипмиссии в Москве.

Незадолго до этого болгарский премьер-министр в отставке Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. Они должны будут покинуть страну до 3 июля.

При этом, как подчеркивал Петков, решение о массовой высылке российских дипломатов исходило не от него лично. Он отметил, что высылка дипломатов была долгим процессом, который начался еще в марте.

В то же время зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что София в очередной раз показала себя не в лучшем свете, предупредив об ответных мерах со стороны РФ.

До этого в МИД РФ отмечали, что высылка российских дипломатов раскрывает демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать Россию политически». В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко указывал на то, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы — заранее спланированная кампания, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие.