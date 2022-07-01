Посол РФ пообещала поднять вопрос о закрытии российского посольства в Софии

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед руководством РФ вопрос о закрытии посольства страны в Софии.

«К сожалению, наше обращение к министерству иностранных дел Болгарии было проигнорировано. В связи с этим намерена незамедлительно поставить перед руководством моей страны вопрос о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет за собой закрытие болгарской дипмиссии в Москве», — цитируют Митрофанову социальные сети посольства РФ в Болгарии.

Митрофанова подчеркнула, что ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого события ляжет на плечи болгарских властей.

Ранее 1 июля на официальном сайте ЕС было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что Евросоюз выражает сожаление на фоне заявлений Митрофановой о том, что Москва может принять решение о разрыве российско-болгарских отношений.

Кроме того, 1 июля, на фоне обострения болгаро-российских отношений, президент Болгарии Румен Радев призвал правительство в отставке организовать собрание и обсудить дипломатические отношения с РФ.

28 июня Болгария объявила о высылке 70 российских дипломатов и технического персонала посольства России.