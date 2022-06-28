В Совфеде пообещали скорый ответ России на высылку дипломатов из Болгарии

Ответ России на высылку дипломатов из Болгарии «не за горами». Об этом во вторник, 28 июня, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Благодарная» Болгария в очередной раз показала себя в лучшем свете. Ответные меры не за горами» — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день стало известно, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства России. Источник в МИД РФ заявил, что Россия ответит на шаги Болгарии.

Как подчеркнула 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высланных российских дипломатов переводят на более приоритетные направления. По ее словам, на сегодняшний день происходит «поднастройка» кадровой политики ведомства, которая имеет долгосрочный характер.

Кроме того, Захарова неоднократно отмечала, что Россия рассматривает высылку своих дипломатов из Болгарии как провокацию.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва в свою очередь принимает ответные меры.