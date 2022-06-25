Бриг «Россия» прошел в акватории Невы на празднике «Алые паруса»

Бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге в ночь на субботу, 25 июня. Транслирует мероприятие Пятый канал.

Бриг венчают 18 алых парусов, а высота двух мачт составляет 30 метров. Корабль проследовал новым маршрутом, траектория движения увеличилась вдвое. Он прошел через Дворцовый мост, вдоль всей Дворцовой набережной и развернулся перед Троицким мостом.

В 2019-м бриг «Россия» впервые прошел по Неве под пиротехническое шоу, а в 2020-м изменил курс прохода, чтобы зрители на набережных могли лучше его рассмотреть.

Праздник «Алые паруса» начался вечером 24 июня на Дворцовой площади. Церемонию «Алых парусов» открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударом в рынду. Глава региона обратился со словами напутствия к выпускникам, пожелав им покорять новые высоты, трудиться во благо Родины.

В общей сложности к торжествам присоединились свыше 65 тыс. выпускников, в том числе 400 из других регионов, включая Мариуполь.

Перед гостями Северной столицы выступили Хабиб, MIA BOYKA, The Hatters, Полина Гагарина, а хедлайнером стали «Руки вверх» и Сергей Жуков.

Выпускники из разных городов рассказали, что мечтали посетить праздник «Алые паруса». Бывшие школьники отмечают, что этот праздник для них — прекрасное и знаковое завершение их школьных лет, своего рода, переход во взрослую жизнь.

Кроме того, на мероприятие прилетели туристы из Албании. Один из гостей рассказал, что приехал на праздник со всей семьей. Туристы оделись в национальные костюмы с золотыми кружевами.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.