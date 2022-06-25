Секретным хедлайнером «Алых парусов» стали «Руки вверх» и Сергей Жуков

Секретным хедлайнером на празднике для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге стали «Руки вверх» и Сергей Жуков. Транслирует мероприятие Пятый канал.

«Только вы можете изменить жизнь и сделать нашу страну лучшей!» — сказал певец со сцены.

Отмечается, что на Дворцовой площади завершается концертная часть праздника. До пиротехнического шоу в акватории Невы остаются считанные минуты.

Ранее в этот день певица MIA BOYKA выступила для выпускников на празднике «Алые паруса» и пожелала решительно идти к своей мечте и встретить на этом пути настоящих друзей.

До этого певец Хабиб выступил для выпускников и пожелал им найти свой жизненный путь.

Выпускники из разных городов рассказали, что мечтали посетить праздник «Алые паруса». Бывшие школьники отмечают, что этот праздник для них — прекрасное и знаковое завершение их школьных лет, своего рода, переход во взрослую жизнь.

Церемонию «Алых парусов» открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударом в рынду. Глава региона обратился со словами напутствия к выпускникам, пожелав им покорять новые высоты, трудиться во благо Родины.

Кроме того, Беглов отметил, что важность присутствия на празднике выпускников из Донбасса и Мариуполя.

На мероприятие также прилетели туристы из Албании. Один из гостей Северной столицы рассказал, что приехал на праздник со всей семьей. Туристы оделись в национальные костюмы с золотыми кружевами.

Ожидается, что около 00:40 в ночь на субботу прогремит салют, его продолжительность составит 20 минут.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.