Праздник выпускников «Алые паруса». Трансляция

В Санкт-Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». Прямую трансляцию ведет Пятый канал.

Основной темой события в этом году стали вечные ценности: любовь, свобода и дружба.

Участие в торжествах принимают около 65 тыс. ребят со всей страны и республик Донбасса. Главной частью шоу традиционно стал проход знаменитого брига «Россия» под алыми парусами.

Первый раз выпускники увидели «Алые паруса» в 1968 году. В 1990-х праздник не проводили. В 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.