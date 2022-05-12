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Символ «Алых парусов» бриг «Россия» спустили на воду в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Символ праздника выпускников «Алые паруса» — бриг «Россия» спустили на воду в Санкт-Петербурге после зимнего хранения на Средне-Невском судостроительном заводе. Об этом сообщил 12 мая председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), экс-губернатор города Георгий Полтавченко.

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По его словам, судно находится на воде пока без мачт.

«Идет подготовка к сезону. Уже скоро Алые паруса. А значит, опять увидим красавца в акватории Невы с полным парусным вооружением», — написал он в Telegram-канале.

Парусник длиной 50 м был модернизирован из рыболовецкого судна 1958 года постройки. Под парусами бриг развивает скорость до 16 узлов (около 30 км/ч), на двигателе максимальная скорость составляет девять узлов (около 17 км/ч).

Желающие могут рассмотреть бриг «Россия» в деталях в уникальной 3D-экскурсии. Модель двухмачтового брига представлена со всеми подробностями, на схеме можно узнать о самых важных фактах и устройстве судна.

Праздник для выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 24 июня.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года в Санкт-Петербурге, его проводили до 1979 года, а затем традицию возродили в 2005 году с помощью банка «Россия», Пятого канала, при поддержке властей города.

В 2019 году «Алые паруса» стали победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019.

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