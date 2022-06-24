Туристы из Албании прилетели в Санкт-Петербург на «Алые паруса»

Туристы из Албании прилетели в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на главный праздник выпускников — «Алые паруса». Главный праздник выпускников начался в Северной столице в 22:00.

«Да, специально приехали на «Алые паруса». Нас шесть человек. Всей семьей приехали: внуки, сын, жена», — рассказал один из туристов.

Девушки оделись в национальные костюмы с золотыми кружевами. К нарядам они добавили элементы красного цвета в виде платка и шлейфа. Они весело танцевали и махали журналистам.

Ранее в этот день сообщалось, что около 65 тыс. школьников из России и республик Донбасса смогут принять в нем участие. Сначала специально для них состоится большой концерт, на котором выступят популярные артисты.

Ожидается, что салют прогремит около 00:40 в ночь на субботу, его продолжительность составит 20 минут. За это время выпускники смогут сделать фотографии на память и загадать желания.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.