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Названа главная тема праздника выпускников «Алые паруса» в 2022 году

Главной темой праздника выпускников «Алые паруса» станут вечные ценности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Санкт-Петербурге подходит к концу подготовка самому масштабному празднику выпускников в стране — «Алым парусам». Завершается монтаж уникальной сцены на Дворцовой площади, участники шоу доводят номера до совершенства, а белоснежный бриг «Россия» отрабатывает проход в акватории Невы.

В этом году организаторы праздника во время подготовки использовали новейшие технологии, а также приготовили для зрителей сюрпризы. Например, маршрут брига под алыми парусами в этот раз кардинально изменится, но схема маршрута держится в строжайшем секрете.

В концепции праздника отразятся важные вехи российской истории, в их числе 350-летие со дня рождения Петра Первого. Также акценты будут сделаны на важной для каждого выпускника теме — вечных ценностях: любви, свободе, дружбе.

Телемосты над Невой: «Алые паруса» подтвердили статус яркого мирового шоу
За трансляцией главного праздника выпускников наблюдали зрители со всех уголков мира

Режиссер водно-пиротехнического шоу Михаил Колпахчиев отметил, что этот год станет особенным еще и потому, что мероприятие будет крайне насыщенным с точки зрения привлечения артистов, особенно молодых.

«Можно сказать, что к нам съехались творческие люди со всей страны. В шоу принимают участие ребята из Крыма, Краснодарского края и других уголков России. При организации шоу учитывали, как оно будет смотреться в кадре. Наша задача — показать красивый город и праздник максимально привлекательно как для выпускников, так и для зрителей прямой трансляции. Важно было найти правильные ракурсы, подачу локаций, вид освещения», — отметил он.

Хореограф-постановщик Борис Шипулин, в свою очередь, отметил, что из года в год задача по организации «Алых парусов» усложняется, поскольку главным остается удивлять зрителя больше и больше.

«Потому вся команда и дети работают над тем, чтобы повышать качество хореографии, делаем ярче декорации. Большая часть танцоров в этом году — ровесники выпускников. А потому уверен, что энергия предстоящего шоу будет невероятная и ее не остановить», — заключил он.

Впервые выпускники увидели «Алые паруса» в 1968 году. В 1990-х праздник не проводили, но в 2005 году торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

В этом году торжество состоится 24 июня. Зрители Пятого канала смогут увидеть в прямом эфире выступление звезд российской эстрады, красочное водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия». Трансляция начнется в 22:00 мск.

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