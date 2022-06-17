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Пятый канал выступит официальным организатором «Алых парусов-2022»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Пятый канал победил в конкурсе на организацию и трансляцию праздника выпускников «Алые паруса-2022», который пройдет в Санкт-Петербурге 24 июня. Итоги тендера подвели в администрации города, сообщили в пресс-службе телеканала.

Пятый канал ежегодно транслирует одно из самых масштабных и знаковых мероприятий для выпускников в России. Грандиозное шоу уже давно стало визитной карточкой не только Северной столицы, но и России в целом и вышло на международный уровень.

Например, в прошлом году шоу завоевало четыре золотых награды и одну серебряную на престижном конкурсе Global Eventex Awards, который считается «Оскаром» ивент-индустрии. Кроме того, праздник выпускников стал победителем премии комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в номинации «События и праздники».

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся 27 июня 1968 года в Санкт-Петербурге. В 2005 году он был возрожден акционерным банком «Россия», правительством Петербурга и Пятым каналом.

В этом году организаторы сохранят лучшие традиции праздника и приготовят множество сюрпризов для телезрителей и выпускников, которые отправятся встречать свой первый взрослый рассвет вместе с «Россией» под алым парусом.

Зрители увидят в прямом эфире Пятого канала выступление звезд российской эстрады, красочное водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия». Начало трансляции в 22:00.

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