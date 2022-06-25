Певица MIA BOYKA на «Алых парусах» призвала выпускников больше мечтать

Певица MIA BOYKA выступила для выпускников на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге и пожелала решительно идти к своей мечте и встретить на этом пути настоящих друзей. Транслирует мероприятие Пятый канал.

«Я вам скажу одну вещь, слушайте внимательно. Вокруг вас будут люди, которые будут называть вас своими друзьями, но они будут вам говорить: «Не мечтай, у тебя ничего не получится, будь обычным человеком и не мечтай ни о чем». Не дружите с такими людьми. Если вы уже смогли о чем-то подумать, это значит, что все возможно. Любая ваша мечта воплотится в жизнь, если вы будете работать», — сказала она.

Певица исполнила свои хиты «Мама не в курсе», «Лепесток», «Бегу по тропинке», «Пикачу» для выпускников и сказала, что рада быть частью праздника.

MIA BOYKA также призвала ребят насладиться этим вечером, потому что с завтрашнего дня они станут взрослыми людьми.

Ранее в этот день певец Хабиб выступил для выпускников на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге и пожелал им найти свой жизненный путь.

Выпускники из разных городов рассказали, что мечтали посетить праздник «Алые паруса». Бывшие школьники отмечают, что этот праздник для них — прекрасное и знаковое завершение их школьных лет, своего рода, переход во взрослую жизнь.

Церемонию «Алых парусов» открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударом в рынду. Глава региона обратился со словами напутствия к выпускникам, пожелав им покорять новые высоты, трудиться во благо Родины.

Кроме того, Беглов отметил, что важность присутствия на празднике выпускников из Донбасса и Мариуполя.

На мероприятие также прилетели туристы из Албании. Один из гостей Северной столицы рассказал, что приехал на праздник со всей семьей. Туристы оделись в национальные костюмы с золотыми кружевами.

Ожидается, что около 00:40 в ночь на субботу прогремит салют, его продолжительность составит 20 минут.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.