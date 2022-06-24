Певец Хабиб на «Алых парусах» пожелал выпускникам найти свой жизненный путь

Певец Хабиб выступил для выпускников на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге и пожелал им найти свой жизненный путь. Транслирует мероприятие Пятый канал.

«Настроение прекрасное, погода шикарная, люди самые лучшие здесь собрались. Я желаю выпускникам, чтобы исполнились их мечты — я уверен, они большие. Но самое главное, чтобы они нашли свой путь по жизни», — сказал Хабиб.

По словам артиста, его выпускной проходил в доме культуры. В тот вечер он исполнил песню, которую посвятил своей школе.

Хабиб считает, что сегодня начинается глава успеха в жизни молодежи, поэтому он пожелал выпускникам со всей страны запомнить этот день на всю оставшуюся жизнь.

Ранее в этот день выпускники из разных городов рассказали, что мечтали посетить праздник «Алые паруса». Бывшие школьники отмечают, что этот праздник для них — прекрасное и знаковое завершение их школьных лет, своего рода, переход во взрослую жизнь.

Церемонию «Алых парусов» открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударом в рынду. Глава региона обратился со словами напутствия к выпускникам, пожелав им покорять новые высоты, трудиться во благо Родины.

Кроме того, Беглов отметил, что важность присутствия на празднике выпускников из Донбасса и Мариуполя.

На мероприятие также прилетели туристы из Албании. Один из гостей Северной столицы рассказал, что приехал на праздник со всей семьей. Туристы оделись в национальные костюмы с золотыми кружевами.

Ожидается, что около 00:40 в ночь на субботу прогремит салют, его продолжительность составит 20 минут.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.