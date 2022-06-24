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Выпускники рассказали о впечатлениях от праздника «Алые паруса»

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Фото: Пятый канал
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Выпускники из разных городов мечтали посетить праздник «Алые паруса», они делятся впечатлениями от мероприятия, которое началось началось в Санкт-Петербурге в пятницу вечером.

По словам одной из выпускниц московкой школы, праздник считается легендарным среди ее сверстников.

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«Я приехала из Москвы на «Алые паруса». Ходят легенды, какой это замечательный праздник. Я до конца не представляю, как он будет происходить. И это некая аллегория мое будущей жизни после школы», — сказала она.

Бывшие школьники отмечают, что «Алые паруса» для них — прекрасное и знаковое завершение их школьных лет, своего рода, переход во взрослую жизнь.

Церемонию «Алых парусов» открыл ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударом в рынду. Глава региона обратился со словами напутствия к выпускникам, пожелав им покорять новые высоты, трудиться во благо Родины.

Кроме того, Беглов отметил, что важность присутствия на празднике выпускников из Донбасса и Мариуполя.

На мероприятие также прилетели туристы из Албании. Один из гостей Северной столицы рассказал, что приехал на праздник со всей семьей. Туристы оделись в национальные костюмы с золотыми кружевами.

Ожидается, что около 00:40 в ночь на субботу, его продолжительность составит 20 минут. До этого для выпускников состоится большой концерт, на котором выступят популярные артисты.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

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