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Беглов открыл праздник «Алые паруса» и пожелал выпускникам успехов

Губернатор Петербурга Беглов открыл праздник «Алые паруса» и пожелал выпускникам успехов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Покорять новые высоты, трудиться во благо Родины пожелал выпускникам школ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который словами напутствия открыл праздник «Алые паруса». Трансляцию главного праздника выпускников ведет Пятый канал.

«Сегодня удивительная и волшебная ночь. Сегодня «Алые Паруса» понесут вас во взрослую жизнь. Дерзайте, творите, побеждайте! Загадайте желание, оно обязательно сбудется», —сказал глава региона.

Также он обратился к выпускникам из Донбасса и Мариуполя, приглашенных на мероприятие, пожелав им успехов во взрослой жизни.

«Самое важное, что мы сейчас все вместе. Сегодня с нами ребята из Донбасса, из города-побратима Мариуполя. Они здесь, они с нами навсегда. Я желаю вам успехов, удачи. Мы верим вас, берегите Россию», — заявил Беглов.

По традиции губернатор открыл церемонию «Алых парусов» ударом в рынду.

Шоу стартовало в 22:00 мск на Дворцовой площади. Ожидается, что в течение полутора часов до официальной части выпускников будут развлекать молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с с наступлением темноты на сцену выйдут уже всем известные звезды эстрады.

В общей сложности шоу вживую смогут увидеть свыше 65 тыс. выпускников, в том числе 400 из других регионов, включая Мариуполь.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

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