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«Алые паруса» впервые посетят дети из Мариуполя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В празднике выпускников «Алые паруса – 2022» примут участие более 65 тыс. приглашенных школьников, в том числе 400 из других регионов, включая Мариуполь.

Места встречи: где смотреть главный праздник выпускников «Алые паруса»
И как он изменится в 2022 году

Шоу стартует на Дворцовой площади. Выпускники начнут собираться заранее, и в течение полутора часов до официальной части их будут развлекать молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, а с наступлением темноты на сцену выйдут уже всем известные звезды эстрады.

В общей сложности шоу вживую смогут увидеть свыше 65 тыс. выпускников. Будут среди них и дети из Донбасса, а также те, кто заканчивал школу в ковидном 2020-м. «Алые паруса» тогда прошли только в формате трансляции, теперь же решено было подарить ребятам возможность побывать на празднике лично.

Основная тема театрализованных номеров водного шоу — вечные ценности: свобода, дружба, любовь, время и труд. Найдет свое творческое отражение в программе праздника и деятельность Петра Великого (в этом году страна отмечает 350-летие со дня его рождения).

В каждой сценке будут участвовать талантливые артисты-подростки со всей страны, а основой музыкального материала станут старые песни в совершенно новых аранжировках. И это как нельзя лучше покажет связь времен и поколений.

Ну а после прохода парусника и окончания салюта выпускники смогут продолжить празднование на Дворцовой площади, сцену на которой снова займут молодые исполнители и группы. Первые шаги во взрослую жизнь ребята сделают вместе со своими ровесниками.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ветер перемен: «Алые паруса» впервые посетят дети из Мариуполя

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