The Hatters спели «Весь мир у нас в руках» вместе с выпускниками

Популярная рок-группа The Hatters исполнила несколько композиций на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Посетители фестиваля спели вместе с музыкантами строчки из песни «Танцы». Транслирует мероприятие Пятый канал.

«Все вокруг застыло, одни во всем мире. И нашим движением раскручиваем Землю. Весь мир в наших руках. Мы крутим земной шар», — говорится в тексте композиции.

Кроме того, группа во главе с Юрием Музыченко порадовали публику своими хитами «Я делаю шаг», «Если бы», «Да, со мной не просто».

Также стало известно что в качестве секретного хедлайнера праздника для выпускников на сцену вышла группа «Руки вверх» вместе с солистом Сергеем Жуковым.

После завершения концертной части праздника приблизительно в 00:40 мск стартует пиротехническое шоу в акватории Невы. Ожидается, что фейерверки будут греметь на протяжении 20 минут.

Ранее в этот день певица MIA BOYKA выступила для выпускников на празднике «Алые паруса» и пожелала решительно идти к своей мечте и встретить на этом пути настоящих друзей.

До этого певец Хабиб выступил для выпускников и пожелал им найти свой жизненный путь.

Выпускники из разных городов рассказали, что мечтали посетить праздник «Алые паруса». Бывшие школьники отмечают, что этот праздник для них — прекрасное и знаковое завершение их школьных лет, своего рода, переход во взрослую жизнь.

Церемонию «Алых парусов» открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударом в рынду. Глава региона обратился со словами напутствия к выпускникам, пожелав им покорять новые высоты, трудиться во благо Родины.

Кроме того, Беглов отметил, что важность присутствия на празднике выпускников из Донбасса и Мариуполя.

На мероприятие также прилетели туристы из Албании. Один из гостей Северной столицы рассказал, что приехал на праздник со всей семьей. Туристы оделись в национальные костюмы с золотыми кружевами.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.