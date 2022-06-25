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Певица Гагарина на «Алых парусах» поздравила выпускников

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Фото: Пятый канал
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Певица Полина Гагарина, ставшая одним из хедлайнеров концерта на празднике выпускников «Алые паруса» в Северной столице, поздравила бывших школьников со свободой.

«Я каждого выпускника поздравляю со свободой», — сказала она.

Со сцены Дворцовой площади Гагарина исполнила свои хиты «Вода», «Обезоружена», «Драмы больше нет», «Спектакль окончен», а также песню Виктора Цоя «Кукушка», что произвело настоящий фурор среди зрителей.

На концерте также выступили Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Коста Лакоста, MIA BOYKA, а также дуэт Galibri & Mavik.

Секретным хедлайнером на празднике стали «Руки вверх» и Сергей Жуков.

Ровно в 00:40 небо над Невой озарит пиротехнического шоу, в завершении которого акваторию реки выйдет корабль с алыми парусами.

Как рассказали выпускники из разных городов, они мечтали посетить праздник «Алые паруса». Бывшие школьники отметили, что этот праздник для них — прекрасное и знаковое завершение их школьных лет, своего рода, переход во взрослую жизнь.

Церемонию «Алых парусов» открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударом в рынду. Он обратился со словами напутствия к выпускникам, пожелав им покорять новые высоты, трудиться во благо Родины.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

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