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Самолет с высланными дипломатами РФ вылетел из Токио

Самолет с российскими дипломатами, о высылке которых объявила Япония, вылетел из Токио
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Самолет авиакомпании «Россия» с российскими дипломатами и сотрудниками торгового представительства, о высылке которых из страны объявила Япония, вылетел из Токио. Прямую трансляцию начала рейса из аэропорта Ханэда вел телеканал NHK 20 апреля.

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Перед отправкой восьми дипломатов на родину их пришли проводить коллеги и друзья. Возглавляющий дипмиссию посол России в Японии Михаил Галузин поблагодарил всех сотрудников за работу, назвав шаг Японии в отношении них — политизированным, произвольным и недружественным.

Как сообщил японский телеканал, многие из отъезжающих дипломатов работали в области сбора и анализа информации, среди них есть сотрудники «среднего звена».

Напомним, незадолго до этого автобус с высланными российскими дипломатами и сотрудниками торгового представительства РФ в Токио покинул японскую столицу под марш «Прощание славянки». Как заявил на прощание Галузин, что уезжающие коллеги покидают Японию «с высоко поднятой головой и чувством достойно выполненного долга».

До сих пор Япония объявляла иностранных дипломатов персонами нон грата лишь трижды. В 1973 году страна выслала дипломата из Южной Кореи, в 2006 году — из республики Кот-д'Ивуар, а в 2012 году был выслан посол Сирии в Японии.

Напомним, Япония объявила персонами нон грата восемь сотрудников российских дипведомств 8 апреля. При этом ранее в этот день сообщалось, что японское правительство опасается высылать российских дипломатов ради поддержания западных санкций. Несмотря на то, что в МИДе страны рассматривали такую меру, у Токио были опасения, что сокращение числа дипломатов в России помешает работе консульских служб на благо граждан государства.

7 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы, выгодные Москве. Днем ранее она назвала высылку российских дипломатов из европейских стран информационно-политической атакой на Россию.

Решение Японии о высылке российских дипломатов продолжило серию недружественных решений властей из стран Европы. С конца марта о решении выслать россиян из страны объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР) обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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