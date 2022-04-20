Самолет с высланными дипломатами РФ вылетел из Токио

Самолет авиакомпании «Россия» с российскими дипломатами и сотрудниками торгового представительства, о высылке которых из страны объявила Япония, вылетел из Токио. Прямую трансляцию начала рейса из аэропорта Ханэда вел телеканал NHK 20 апреля.

Перед отправкой восьми дипломатов на родину их пришли проводить коллеги и друзья. Возглавляющий дипмиссию посол России в Японии Михаил Галузин поблагодарил всех сотрудников за работу, назвав шаг Японии в отношении них — политизированным, произвольным и недружественным.

Как сообщил японский телеканал, многие из отъезжающих дипломатов работали в области сбора и анализа информации, среди них есть сотрудники «среднего звена».

Напомним, незадолго до этого автобус с высланными российскими дипломатами и сотрудниками торгового представительства РФ в Токио покинул японскую столицу под марш «Прощание славянки». Как заявил на прощание Галузин, что уезжающие коллеги покидают Японию «с высоко поднятой головой и чувством достойно выполненного долга».

До сих пор Япония объявляла иностранных дипломатов персонами нон грата лишь трижды. В 1973 году страна выслала дипломата из Южной Кореи, в 2006 году — из республики Кот-д'Ивуар, а в 2012 году был выслан посол Сирии в Японии.

Напомним, Япония объявила персонами нон грата восемь сотрудников российских дипведомств 8 апреля. При этом ранее в этот день сообщалось, что японское правительство опасается высылать российских дипломатов ради поддержания западных санкций. Несмотря на то, что в МИДе страны рассматривали такую меру, у Токио были опасения, что сокращение числа дипломатов в России помешает работе консульских служб на благо граждан государства.

7 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, выславшие российских дипломатов, получат жесткие ответы, выгодные Москве. Днем ранее она назвала высылку российских дипломатов из европейских стран информационно-политической атакой на Россию.

Решение Японии о высылке российских дипломатов продолжило серию недружественных решений властей из стран Европы. С конца марта о решении выслать россиян из страны объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия.

Высылка российских дипломатов стала реакцией стран Запада на проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В середине февраля в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР и ДНР) обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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