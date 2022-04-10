Польские дипломаты покинули посольство в Москве

Польские дипломаты в воскресенье, 10 апреля, покинули посольство в Москве.

Они должны покинуть страну в срок до 13 апреля.

28 марта территорию Польши покинули 45 высланных российских дипломатов. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что власти страны не смогли предъявить никаких конкретных претензий. По его словам, дипломатические отношения между двумя странами сохраняются формально, «но их наполнение стремится к нулю».

В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 45 польских дипломатов. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Польша занимается разрушением отношений с РФ.

Страны Европы в последние дни высылают десятки российских дипломатов. Так, о такой мере с конца марта объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия и др. Кроме того, ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России.

Как отметил 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к таким действиям. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.