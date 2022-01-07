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МВД Казахстана опубликовало имена погибших полицейских

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МВД Казахстана опубликовало список погибших в ходе беспорядков полицейских, в нем семь человек. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает Sputnik Казахстан в Telegram-канале.

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Среди погибших капитан полиции Тараза Рахат Сланбеков, старшина полиции Алма-Аты Ринат Камбетов, старший сержант полиции Алма-Аты Ален Асылханов, прапорщик юстиции Ербол Ержанов, рядовой Мадияр Кайсаров, рядовой Айбат Аманов, младший сержант департамента полиции Жамбылской области Нурболсын Алмасов.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно сильно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана в разговоре с «Известиями» назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок, обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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