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В Нур-Султане возобновился доступ к проводному интернету

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В столице Казахстана Нур-Султане возобновлен доступ к проводному интернету. Однако подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно. Об этом в пятницу, 7 января, передает корреспондент ТАСС.

Выход в интернет был заблокирован на фоне беспорядков в стране в четверг, 6 января, примерно в 19:40 (16:40 мск), при этом сотовая связь функционировала относительно стабильно.

Как передает корреспондент «Известий», обстановке в столице республики, по сравнению с ситуацией в Алма-Ате, куда спокойнее.

На предоставленных кадрах видно, что силовики дежурят возле Дома Министерств, однако демонстрантов поблизости нет.

Работа сайтов государственных органов в Казахстане в ночь на 6 января вновь прекратилась из-за перебоев с доступом в интернет. В частности, недоступны оказались, сайты президента страны и портал министерства внутренних дел.

В среду, 5 января, сервис NetBlocks, осуществляющий мониторинг работы Глобальной сети, сообщил, что на всей территории Казахстана перестал работать интернет. Сбои были зафиксированы на фоне проходящих в республике массовых протестов.

Протесты в стране продолжаются со 2 января. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

В итоге правительство Казахстана 5 января ушло в отставку. Также власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены, однако демонстрации не только не утихли, но и переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Также стало известно, что вооруженные бандиты в Алма-Ате окружили две крупные больницы и не пускали туда пациентов и медиков.

Утром 7 января стало известно, что основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан для стабилизации обстановки с беспорядками в республике. При этом в республику накануне уже прибыли белорусские миротворцы на пяти самолетах Ил-76.

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