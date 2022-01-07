Основные силы российских миротворцев ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан

Продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территорию Казахстана. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Самолеты военно-транспортной авиации утром в пятницу готовятся к вылету в Казахстан с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях, отметили в ведомстве.

Сейчас подразделения ВДВ, которые отправятся в Казахстан, находятся на аэродромах Чкаловский, Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный. Кроме того, ведется погрузка в транспортные самолеты штатной техники и вооружения, сообщает Минобороны России.

При этом подразделения, которые прибыли в Казахстан накануне, уже приступили к выполнению своих задач, отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее СМИ сообщили о прибытии в Казахстан белорусских миротворцев на пяти самолетах Ил-76. По данным журналистов, в составе подразделения находится рота витебских бойцов-десантников.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, отметил, что в связи с обращением президента Казахстана Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

В этот же день генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о праве миротворцев в Казахстане применять оружие в случае нападения вооруженных банд на объекты, охраняемые силами организации. При этом, по его словам, силы ОДКБ не будут принимать участия в разгоне демонстраций в Казахстане.

Зась подчеркнул, что срок присутствия миротворческих сил в Казахстане будет зависеть от ситуации, а также от решения руководства республики.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

В Алма-Ате митингующие ворвались в здание администрации города, подожгли здание прокуратуры, а также офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Позже стало известно, что силовики освободили все государственные учреждения в Алма-Ате.

Радикалы в Алма-Ате вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими в городе. Стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты отметили, что жестокие действия нападавших могут свидетельствовать о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших город.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.