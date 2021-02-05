Потерпевшему в деле Навального о клевете ветерану вызвали «скорую»

Ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ) Игнату Артеменко, который проходит потерпевшим в деле блогера Алексея Навального о клевете, вызвали скорую помощь. Об этом 5 февраля сообщил корреспондент «Известий».

Мужчине стало плохо во время судебного процесса. Он давал показания по видеосвязи, но из-за плохого самочувствия попросил не допрашивать его дальше.

После этого был объявлен перерыв. Адвокаты Навального от комментариев отказались.

Ранее ветеран потребовал от Навального публично принести извинения за клевету в отношении него. Мужчина напомнил, что во время ВОВ был ранен, участвовал в партизанском движении, при этом был назван блогером предателем родины. По словам ветерана, это его очень огорчило, пишет «Газета.ру».

Прокурор уже зачитала обвинение Навальному в котором указано, что тот умышленно распространил сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Блогер отказался признать свою вину.

Дело о клевете в отношении Навального было возбуждено из-за высказываний блогера о видео, на котором ветеран Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Слушание по данному делу началось 5 февраля около 10 утра. Адвокаты Навального на заседание суда опоздали.

На этот судебный процесс, в частности, прибыл первый секретарь посольства Франции Иуан Юрес. МИД РФ поприветствовал стремление иностранных дипломатов поддержать ветерана Великой Отечественной войны. Однако накануне Тимирязевский суд Москвы рассматривал административный протокол в отношении гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции в российской столице. На процессе присутствовали только два адвоката, больше к зданию суда никто не приехал. Иностранец получил семь суток ареста.

В свою очередь Навальный не раз был замечен в качестве участника русских маршей — шествий и митингов представителей русских националистических организаций и движений. В частности, президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает Навального борцом за демократию, а воспринимает его как русского националиста.

Кроме того, в 2019 году глава штаба Навального в Волгограде опубликовал на странице во «ВКонтакте» картинку, на которой лицо «Родины-матери» с помощью фотошопа было закрашено зеленкой, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. В 2020 году сам Навальный уже говорил, что праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне глупость и бред, его сторонники вовсе выложили на сайте акции «Бессмертный полк» фото нацистов.

Также сторонники Навального негативно высказались в соцсетях об умершем актере Василии Лановом. Например, аккаунт «Наша Канада», поддерживающий протесты в России, заявил, что Лановому следовало бы умереть 20 лет назад, чтобы остаться «порядочным человеком».

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

На процессе по делу присутствовали около 20 сотрудников посольств разных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это можно расценить как попытку давления на суд. Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с Навальным, зашкаливает.

Навальный является единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. 18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.