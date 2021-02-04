Суд арестовал француза на семь суток за участие в незаконной акции в Москве

Тимирязевский районный суд арестовал гражданина Франции и России Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции, прошедшей 2 февраля в Москве. Об этом сообщила в четверг, 4 февраля, пресс-служба суда.

«Постановлением Тимирязевского районного суда Москвы от 4 февраля Даниелу признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ («Участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения»)», — сказали в пресс-службе.

Нарушителя арестовали на семь суток с отбыванием наказания в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке.

При этом координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников подчеркнул, что французский дипломаты не приехали к гражданину Франции для оказания консульской помощи.

В этот же день Пресненский суд Москвы арестовал мужчину, который распылил газ в лицо сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции, прошедшей 31 января в столице.

Ранее 2 февраля сообщалось, что суды Санкт-Петербурга арестовали на срок до 15 суток 109 человек, задержанных на несогласованной акции, прошедшей в городе 31 января. Еще 170 человек были оштрафованы на сумму до 20 тыс. рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России 31 и 23 января проходили несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них. 2 февраля в Москве также прошла незаконная массовая акция.