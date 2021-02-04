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Распыливший газ в лицо силовику на несанкционированной акции арестован

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Пресненский суд Москвы арестовал Павла Грин-Романова, который распылил газ в лицо сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции, прошедшей 31 января в столице. Об этом сообщила в четверг, 4 февраля, пресс-секретарь суда Лела Кокая «РИА Новости».

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«Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»). Нарушитель останется под стражей как минимум до 2 апреля.

Ранее 2 февраля сообщалось, что суды Санкт-Петербурга арестовали на срок до 15 суток 109 человек, задержанных на несогласованной акции, прошедшей в городе 31 января. Еще 170 человек были оштрафованы на сумму до 20 тыс. рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России 31 января проходили несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них.

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