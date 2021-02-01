Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Республиканцы предложили Байдену урезать средства на борьбу с COVID-19
Общество
Новостройки предложили оборудовать зонами спасения на крышах
Общество
В России запретят звуковую рекламу на жилых домах
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в ряде регионов в феврале
Мир
Папа римский учредил международный день дедушек и бабушек и пожилых людей
Армия
Сибирь и Урал защитят новыми комплексами радиоэлектронных помех
Спорт
Боец ММА из РФ не будет наказан за драку с соперником на турнире в Польше
Спорт
Конькобежка Воронина победила на дистанции 3 тыс. м на этапе Кубка мира
Мир
Тигр тяжело ранил сотрудника зоопарка Кишинева в ходе кормления

Земан назвал Навального националистом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Чехии Милош Земан в воскресенье, 31 января, заявил, что не считает блогера Алексея Навального борцом за демократию, коим он себя называет. Об этом он заявил во время выступления на радиостанции «Частота один» в воскресенье, 31 января.

Шито-скрыто: ФРГ вновь отказалась предоставить данные по делу Навального
Немецкая сторона настаивает на расследовании в РФ

«Что это (Навальный) за борец за демократию? Думаю, что это русский националист», — приводит слова Земана ТАСС.

Чешский президент напомнил, что Навальный одобрял политику сталинского режима по депортации целых народов с их исконной родины, например, чеченцев. Также Земан добавил, что блогер принял участие в нескольких шествиях националистов.

По мнению президента, раздувание ситуации вокруг Навального и привлечение особого внимания к нему представляет собой определенный тип клоунады.

В Москве и других городах России 31 января и 23 января прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного блогера.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. Как объяснили в ведомстве, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. При этом блогер неоднократно был предупрежден о том, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

В УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине. Официальных подтверждений того, что он восстанавливает здоровье, блогер не предоставил.

О решении вернуться в Россию он сообщил 13 января. При этом ФСИН предупредила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный.

В берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. При этом Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него прошли сотрудники специальных служб Германии. 18 января суд в подмосковных Химках арестовал блогера на 30 суток.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021