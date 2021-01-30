Сторонники Навального обругали умершего актера Ланового

Сторонники блогера Алексея Навального, находящегося в настоящее время в следственном изоляторе «Матросская Тишина» в Москве, негативно высказываются в соцсетях об актере Василии Лановом, скончавшемся на этой неделе.

Герой труда России, народный артист СССР и лауреат Ленинской премии Лановой умер 28 января на 88-м году жизни. Буквально в день смерти актера в социальных сетях пользователи, поддерживающие Навального, начали оскорблять память артиста.

Так, в Twitter некий «Серго Леванович» признался, что не любит актера, так как тот возглавлял попечительский совет кадетского корпуса Следственного комитета, был членом общественного совета при СК, доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах 2018 года.

Аккаунт «Наша Канада», поддерживающий протесты в России, заявил, что Лановому следовало бы умереть 20 лет назад, чтобы остаться «порядочным человеком».

Оскорбления появились и в аккаунтах экономиста Максима Миронова, «Злая фея» и Андрея Мухина.

При этом в указанных аккаунтах размещены посты в поддержку Навального и призывы к участию в несанкционированных акциях.

Примечательно, что и сам Навальный не гнушался оскорблять выдающихся соотечественников. Так, в августе в отношении блогера даже возбудили уголовное дело за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Игната Артеменко.

В июне Навальный опубликовал ролик, в котором ветеран выражал свою гражданскую позицию. Под размещенным видео блогер разместил высказывания, которые негативно оценивают Артеменко и носят «заведомо ложный характер», порочат честь и достоинство ветерана, а также подрывают его репутацию.

В том же ролике снялись Василий Лановой, академик РАН Лео Бокерия, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин.