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Василий Лановой скончался
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Василий Лановой скончался

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Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram.

«Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семёнович Лановой», — написал столичный градоначальник.

Ранее у актера был диагностирован COVID-19.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания школы поступил на факультет журналистики МГУ, однако проучился там всего полгода. После этого он поступил в Театральное училище им. Б. Щукина, которое окончил в 1957 году. Еще во время учебы снялся в своем первом фильме.

С 1957 года служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он исполнил роли в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.

В 1985 году Лановой стал преподавателем кафедры сценической речи в Театральном институте им. Б. Щукина, позже актер стал профессором и заведующим этой кафедрой.

Лановой является лауреатом Ленинской премии, Героем Труда Российской Федерации. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени, орденом Святого Станислава, орденом «За рыцарство», орденом Александра Невского.

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