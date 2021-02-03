Захарова оценила присутствие иностранных дипломатов на процессе Навального

Присутствие западных дипломатов на процессе по делу Алексея Навального могло быть формой давления на суд. Такое мнение высказала в среду, 3 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Вопрос, что они там делали, — над ним стоит поработать, в том числе и специалистам. Мы не можем исключать, что это была форма оказания давления на суд и на судью — морального, психологического», — сказала дипломат.

Накануне сообщалось, что около 20 сотрудников посольств разных стран приехали в Мосгорсуд, где проходило выездное заседание Симоновского районного суда по делу Навального, передает RT.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что дипломаты иностранных государств не должны вмешиваться во внутренние дела России, сообщается на сайте kp.ru.

2 февраля столичный Симоновский суд заменил условный срок блогеру Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. С учетом проведенных под домашним арестом 12 месяцев, в колонии общего режима блогер будет отбывать 2 года и 8 месяцев.

Навальный является единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. 18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в пять лет, несмотря на то что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу. В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навальному на один год, до 30 декабря 2020 года.