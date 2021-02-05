На суд Навального по делу о клевете на ветерана прибыл дипломат из Франции

К Бабушкинскому районному суду, где состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), прибыл первый секретарь посольства Франции Иуан Юрес. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда в пятницу, 5 февраля.

Отмечается, что в зал заседаний начали запускать людей. Зашли свидетели и представители потерпевшей стороны.

«Мы в зале, представителей блогера Алексея Навального пока нету. Сам Навальный в зале», — заявил корреспондент.

Ранее в пятницу к суду прибыли три автозака из СИЗО «Матросская Тишина», в котором содержится Навальный. К зданию инстанции с утра съезжаются полиция и Росгвардия, дежурит дорожно-патрульная служба.

Стоит отметить, что накануне Тимирязевский суд Москвы рассматривал административный протокол в отношении гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции в российской столице. Однако на этом процессе присутствовали только два адвоката, больше к зданию суда никто не приехал.

Суд признан француза виновным по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ («Участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения»). Его арестовали на семь суток с отбыванием наказания в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке.

Дело об оскорблении ветерана было возбуждено из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран ВОВ Игнат Артеменко поддержал внесение изменений в Конституцию России. Блогер оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана.

Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

Навальный не раз был замечен в качестве участника русских маршей — шествий и митингов представителей русских националистических организаций и движений. В частности, президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает Навального борцом за демократию, а воспринимает его как русского националиста.

Кроме того, в 2019 году глава штаба Навального в Волгограде опубликовал на странице во «ВКонтакте» картинку, на которой лицо «Родины-матери» с помощью фотошопа было закрашено зеленкой, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. В 2020 году сам Навальный уже говорил, что праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне глупость и бред, его сторонники вовсе выложили на сайте акции «Бессмертный полк» фото нацистов.

Также сторонники Навального негативно высказались в соцсетях об умершем актере Василии Лановом. Например, аккаунт «Наша Канада», поддерживающий протесты в России, заявил, что Лановому следовало бы умереть 20 лет назад, чтобы остаться «порядочным человеком».

В конце августа прошлого года суд приостановил процесс в связи с болезнью Навального — тогда он лечился в Германии. В минувшие выходные он вернулся в Россию и был задержан.

Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Решение приняли из-за многократных нарушений испытательного срока.