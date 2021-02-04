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Дипломаты не пришли в суд над участвовавшим в незаконной акции французом

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Дипломаты не стали посещать Тимирязевский суд Москвы, где в четверг, 4 февраля, рассматривали административный протокол в отношении гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции в столице.

У здания суда не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами, сообщает «РИА Новости».

Как сообщила пресс-секретарь инстанции Мария Прохорычева, в суде с Даниелу находились только два адвоката. О других лицах, заинтересованных в судьбе мужчины, данных у суда нет.

Ранее в четверг столичный суд признан Даниелу виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ («Участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения»). Он арестован на семь суток с отбыванием наказания в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке.

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Информацию о том, что французские дипломаты не приехали к гражданину Франции для оказания консульской помощи, также подтверждал координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что около 20 сотрудников посольств различных государств решили присутствовать на заседании в Мосгорсуде, где рассматривали замену условного наказания на реальное для блогера Алексея Навального.

В частности, в здании суда находились представители дипмиссий США, Австрии, Латвии, Польши, Швейцарии и Болгарии.

В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу россиянина является вмешательством во внутренние дела страны. Она указала на то, что «традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан».

Помимо этого 3 февраля в соцсетях появилась информация о задержании одного из шведских дипломатов в ходе несанкционированной акции в Москве.

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