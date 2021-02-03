На несанкционированной акции в Москве задержан шведский дипломат

В ходе несанкционированной акции в Москве был задержан один из шведских дипломатов. Об этом 3 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Сотрудник шведского посольства был задержан в самом начале мероприятия. Имя и должность мужчины не называются.

Во вторник, 2 февраля, столичный Симоновский суд заменил условный срок блогеру Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года.

Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

После оглашения приговора в соцсетях стали распространяться сообщения с призывами выходить на несанкционированные акции.