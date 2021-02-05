В МИД РФ оценили прибытие иностранных дипломатов на суд по делу Навального

Министерство иностранных дел России, комментируя прибытие иностранных дипломатов на судебный процесс над блогером Алексеем Навальным, поприветствовало стремление иностранных дипломатов поддержать ветерана Второй мировой войны.

«Приветствуем стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании суда ветерана Второй мировой войны», — заявили во внешнеполитическом ведомстве в ответ на вопрос «РИА Новости».

Дело об оскорблении ветерана было возбуждено из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко поддержал внесение изменений в Конституцию России. Блогер оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана.

Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

Ранее 5 февраля стало известно, что к Бабушкинскому районному суду, где состоится заседание, прибыл первый секретарь посольства Франции Иуан Юрес.

Накануне Тимирязевский суд Москвы рассматривал административный протокол в отношении гражданина Франции Сириля Даниелу за участие в несанкционированной акции в российской столице. На процессе присутствовали только два адвоката, больше к зданию суда никто не приехал.

Суд признан француза виновным по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ («Участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения»). Его арестовали на семь суток с отбыванием наказания в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке.

Навальный не раз был замечен в качестве участника русских маршей — шествий и митингов представителей русских националистических организаций и движений. В частности, президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает Навального борцом за демократию, а воспринимает его как русского националиста.

Кроме того, в 2019 году глава штаба Навального в Волгограде опубликовал на странице во «ВКонтакте» картинку, на которой лицо «Родины-матери» с помощью фотошопа было закрашено зеленкой, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. В 2020 году сам Навальный уже говорил, что праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне глупость и бред, его сторонники вовсе выложили на сайте акции «Бессмертный полк» фото нацистов.

Также сторонники Навального негативно высказались в соцсетях об умершем актере Василии Лановом. Например, аккаунт «Наша Канада», поддерживающий протесты в России, заявил, что Лановому следовало бы умереть 20 лет назад, чтобы остаться «порядочным человеком».

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

На процессе по делу присутствовали около 20 сотрудников посольств разных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это можно расценить как попытку давления на суд. Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с Навальным, зашкаливает.

Навальный является единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. 18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.