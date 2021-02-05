Ветеран потребовал от Навального публичных извинений за клевету

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Игнат Артеменко потребовал от блогера Алексея Навального публично принести извинения за клевету в отношении него. Об этом сообщает корреспондент «Известия» из зала суда 5 февраля.

«Я Артеменко Игнат Сергеевич, воинский подполковник в отставке, имею ранение, участвовал в партизанском движении, потом служил в армии. Узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины, это меня очень огорчило, я вынужден защищать свою честь. Я раньше давал подробные показания, сейчас я себя чувствую нехорошо и прошу прекратить допрос. Я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения», — заявил ветеран в суде.

По словам корреспондента, Артеменко говорит, что воевал, служил 38 лет в армии. Был ранен при форсировании Одера в 1945 году, участвовал в партизанском движении, воевал на 2-м Белорусском фронте.

«В июле (2020 года. — Ред.) на даче я узнал, что он (Навальный. — Ред.) назвал меня предателем. Я буду защищать свою честь, я хочу, чтобы Навальный публично принес извинения»️, — добавил он.

Затем ветеран попросил прекратить допрос из-за плохого самочувствия.Зачитывая показания ветерана, прокурор отметил, как Артеменко в 14 лет встретил ВОВ, как в 15 был на допросе у немцев. Он был ранен, лечился в госпитале.

«Учился в военной академии. Получил звание младшего лейтенанта. Потом служил в тыловом обеспечении. Затем стал главным инженером штаба ВВС СССР. Вышел на пенсию в 1982 году», — указал прокурор.

По его словам, когда Артеменко был на даче, его сиделка услышала от соседа или таксиста, что «Навальный про него плохо написал». Когда ветеран посмотрел сюжет об этом сам, ему стало плохо, вызвали скорую помощь. Медики стабилизировали его состояние.

«Приехал внук, ветеран попросил внука защитить его честь и достоинство. Артеменко требует, чтобы Навальный извинился перед ним, так как он не предатель, а верный сын отечества», — заключил прокурор.

Слушание по делу Навального о клевете на Артеменко началось в Бабушкинском суде Москвы около 10 утра пятницы. Ветеран участвует в процессе по видеосвязи. Адвокаты блогера опоздали на заседание.

На заседании Навальный отказался признавать свою вину в клевете на ветерана, отметив, что никогда не знал его.

Прокурор заявил, что блогер умышленно распространил сведения, порочащие честь ветерана.

Еще до начала слушания к зданию инстанции начала съезжаться полиция и Росгвардия, дежурит дорожно-патрульная служба. Также у здания заметили сотрудников посольств Великобритании и Франции.

Дело о клевете было возбуждено из-за высказываний Навального о видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Блогер оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана. Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вину докажут, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

Ранее, 2 февраля, Симоновский суд столицы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной такого решения суда стали многократные нарушения блогером испытательного срока.