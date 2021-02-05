Навальный отказался признать вину по делу о клевете на ветерана

Блогер Алексей Навальный отказался признать свою вину в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает корреспондент «Известий». Рассмотрение соответствующего дела в пятницу, 5 февраля, проходит в Бабушкинском суде Москвы.

«Нет, конечно, не признаю», — сказал блогер в ходе судебного заседания.

Вдобавок к этому Навальный завил, что не знает ветерана Артеменко и никогда не знал.

Прокурор, в свою очередь, в ходе слушания отметил, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана

«Навальный с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артеменко. Эти сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания», — сказал он.

Слушание по данному делу началось около 10 утра. Сторону обвинения по этому делу представляет тот же самый прокурор, что и на прошлом заседании. В процессе по видеосвязи также принимает участие и потерпевший ветеран Игнат Артеменко. При этом адвокаты Навального на заседание суда опоздали.

Примерно через час после начала слушания судья Вера Акимова дала обвиняемому время до 11:30 мск для ознакомления с материалами дела, так как он подтвердил, что его подпись стоит под протоколом об ознакомлении с обвинительным заключением. Однако, по его словам, он не читал пять томов уголовного дела.

Блогера доставили в суд около шести утра. Еще до начала слушания к зданию начали съезжаться полиция и Росгвардия, дежурит дорожно-патрульная служба.

Также у здания суда заметили сотрудников посольств Великобритании и Франции.

Дело о клевете в отношении Навального было возбуждено из-за высказываний блогера о видео, на котором ветеран Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Блогер оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана. Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

Блогер не раз был замечен в качестве участника русских маршей — шествий и митингов представителей русских националистических организаций и движений. В частности, президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает Навального борцом за демократию, а воспринимает его как русского националиста.

Кроме того, в 2019 году глава штаба Навального в Волгограде опубликовал на странице во «ВКонтакте» картинку, на которой лицо «Родины-матери» с помощью фотошопа было закрашено зеленкой, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. В 2020 году сам Навальный уже говорил, что праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне глупость и бред, его сторонники вовсе выложили на сайте акции «Бессмертный полк» фото нацистов.

Также сторонники Навального негативно высказались в соцсетях об умершем актере Василии Лановом. Например, аккаунт «Наша Канада», поддерживающий протесты в России, заявил, что Лановому следовало бы умереть 20 лет назад, чтобы остаться «порядочным человеком».

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.