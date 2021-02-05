Навального привезли в Бабушкинский суд Москвы

Блогера Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд, где состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 5 февраля.

Он также отметил, что дипломатическая машина подъехала к Бабушкинскому суду, попыталась заехать, однако не смогла этого сделать и покинула территорию.

Кроме того, к зданию суда с утра съезжаются полиция и Росгвардия, дежурит дорожно-патрульная служба.

Дело было возбуждено из-за высказываний Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Блогер оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана.

Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

На процессе по делу присутствовали около 20 сотрудников посольств разных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это можно расценить как попытку давления на суд. Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с Навальным, зашкаливает.

Навальный является единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. 18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.