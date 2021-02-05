Адвокаты Навального опоздали на слушание по делу о клевете на ветерана

Адвокаты блогера Алексея Навального опоздали на заседание Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается дело об оскорблении блогером ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в пятницу, 5 февраля.

На момент начала заседания защитников Навального в зале суда не было, обвиняемый в свою очередь заявил, что ожидает своих адвокатов. Вскоре на заседание пришел адвокат Вадим Кобзев.

Позже к зданию суда прибыла защитница Ольга Михайлова, которую журналисты заметили курящей неподалеку от здания суда, несмотря на то, что заседание уже началось.

Слушание по делу об оскорблении началось около 10 утра. Сторону обвинения по этому делу представляет тот же самый прокурор, что и на прошлом заседании. В процессе по видеосвязи также принимает участие и потерпевший ветеран Игнат Артеменко.

Навального доставили в суд около шести утра. Еще до начала слушания к зданию начали съезжаться полиция и Росгвардия, дежурит дорожно-патрульная служба.

Также у здания суда заметили сотрудников посольств Великобритании и Франции.

Дело о клевете в отношении Навального было возбуждено из-за высказываний блогера о видео, на котором ветеран Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Блогер оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана.

Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

Навальный не раз был замечен в качестве участника русских маршей — шествий и митингов представителей русских националистических организаций и движений. В частности, президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает Навального борцом за демократию, а воспринимает его как русского националиста.

Кроме того, в 2019 году глава штаба Навального в Волгограде опубликовал на странице во «ВКонтакте» картинку, на которой лицо «Родины-матери» с помощью фотошопа было закрашено зеленкой, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. В 2020 году сам Навальный уже говорил, что праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне глупость и бред, его сторонники вовсе выложили на сайте акции «Бессмертный полк» фото нацистов.

Также сторонники Навального негативно высказались в соцсетях об умершем актере Василии Лановом. Например, аккаунт «Наша Канада», поддерживающий протесты в России, заявил, что Лановому следовало бы умереть 20 лет назад, чтобы остаться «порядочным человеком».

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

На процессе по делу присутствовали около 20 сотрудников посольств разных стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это можно расценить как попытку давления на суд. Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с Навальным, зашкаливает.

Навальный является единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. 18 июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы по делу «Кировлеса». 16 октября того же года Кировский областной суд заменил лишение свободы на условный срок.