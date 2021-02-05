В Москве началось заседание суда по делу об оскорблении Навальным ветерана

Блогера Алексея Навального в пятницу, 5 февраля, завели в зал Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается дело о клевете в адрес ветерана. Заседание началось. Об этом сообщает корреспондент «Известий» в пятницу, 5 февраля.

Сторону обвинения по этому делу представляет тот же самый прокурор, что и на прошлом заседании. В процессе по видеосвязи также принимает участие и потерпевший ветеран Игнат Артеменко.

Навального доставили в суд около 6 утра. Еще до начала слушания к зданию начали съезжаться полиция и Росгвардия, дежурит дорожно-патрульная служба.

Кроме того к суду подъезжала дипломатическая машина, но не смогла проехать на территорию и уехала. Вскоре около суда заметили представителя посольства Великобритании, однако с журналистами он отказался разговаривать.

Дело о клевете в отношении Навального было возбуждено из-за высказываний блогера о видео, на котором ветеран Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Блогер оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана.

Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Кроме того, около 20 сотрудников посольств разных стран приехали в Мосгорсуд, где проходило выездное заседание Симоновского районного суда по делу Навального.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что дипломаты иностранных государств не должны вмешиваться во внутренние дела России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что присутствие западных дипломатов на процессе по делу Навального могло быть формой давления на суд.