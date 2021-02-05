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Три автозака прибыли в суд перед рассмотрением дела об оскорблении Навальным ветерана

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Три автозака из СИЗО «Матросская тишина», в котором содержится блогер Алексей Навальный, утром 5 февраля прибыли к Бабушкинскому районному суду, где состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Новая реальность: как условный срок Навального подошел к концу
Дважды судимый блогер почти на три года отправлен судом в колонию по делу «Ив Роше»

Кроме того, к зданию суда с утра съезжаются полиция и Росгвардия, дежурит дорожно-патрульная служба.

Дело было возбуждено из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию России. Навальный оставил под роликом комментарии, носящие заведомо ложный характер и порочащие честь и достоинство ветерана.

В конце августа 2020 года суд приостановил процесс в связи с болезнью блогера. Тогда он находился на лечении в Германии. В минувшие выходные Навальный вернулся в Россию и был задержан.

Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

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