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Прокурор зачитала Навальному обвинение по делу о клевете на ветерана

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Прокурор в Бабушкинском суде Москвы 5 февраля зачитала обвинение блогеру Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

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В обвинении указано, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Ранее блогер отказался признать свою вину в этом деле и заявил, что ветерана Артеменко вовсе не знает.

Дело о клевете в отношении Навального было возбуждено из-за высказываний блогера о видео, на котором ветеран Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Если его вина будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

Слушание по данному делу началось 5 февраля около 10 утра. В процессе по видеосвязи также принимает участие и потерпевший ветеран Артеменко. При этом адвокаты Навального на заседание суда опоздали.

Кроме того, на процесс прибыл первый секретарь посольства Франции Иуан Юрес. Также был замечен представитель посольства Великобритании. В свою очередь Министерство иностранных дел России, комментируя прибытие иностранных дипломатов в Бабушкинский суд, поприветствовало стремление иностранных дипломатов поддержать ветерана Второй мировой войны.

Блогер не раз был замечен в качестве участника русских маршей — шествий и митингов представителей русских националистических организаций и движений. В частности, президент Чехии Милош Земан заявил, что не считает Навального борцом за демократию, а воспринимает его как русского националиста.

Кроме того, в 2019 году глава штаба Навального в Волгограде опубликовал на странице во «ВКонтакте» картинку, на которой лицо «Родины-матери» с помощью фотошопа было закрашено зеленкой, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. В 2020 году сам Навальный уже говорил, что праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне глупость и бред, его сторонники вовсе выложили на сайте акции «Бессмертный полк» фото нацистов.

Также сторонники Навального негативно высказались в соцсетях об умершем актере Василии Лановом. Например, аккаунт «Наша Канада», поддерживающий протесты в России, заявил, что Лановому следовало бы умереть 20 лет назад, чтобы остаться «порядочным человеком».

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

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