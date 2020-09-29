Турция выразила готовность поддержать Азербайджан «на поле боя»

Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Министр посетил посольство Азербайджана в Анкаре в знак солидарности с азербайджанским народом на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«У этой проблемы есть только одно решение: Армения уйдет с территории Азербайджана. Мы поддерживаем Азербайджан на поле боя и за столом переговоров. Мы хотим полностью решить эту проблему», — цитирует Чавушоглу Anadolu.

Замглавы турецкой правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, который также посетил азербайджанскую дипмиссию, заявил, что Анкара воспринимает проблемы Баку как свои собственные.

«Нападения на Азербайджан мы расцениваем как нападение на Турцию. Мы сделаем всё, чтобы помочь братскому Азербайджану», — цитирует политика ТАСС.

Ранее армянская сторона призывала мировое сообщество не допустить участия Турции в конфликте в Карабахе. О вмешательстве Анкары заявляли, в частности, посол Армении в России Вардан Тоганян и премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь выражал поддержку азербайджанскому народу и призывал покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В тот день Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение, а также комендантский час в ряде городов и районов и объявил частичную мобилизацию.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.