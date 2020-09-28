Посольство Армении призвало ОБСЕ вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха требует быстрого вмешательства со стороны сопредседателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил «РИА Новости» в понедельник, 28 сентября, посол Армении в России Вардан Тоганян.

«Вопрос о срочном созыве (встречи) — прерогатива минской группы», — сказал он. По словам дипломата, «ситуация ясна», и она требует быстрого вмешательства сопредседателей, и требует того, чтобы Турция прекратила агрессивное вмешательство в дела региона».

Отвечая на вопрос, планирует ли Ереван обращаться за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), посол сказал: «Нет, таких планов в повестке нашего правительства нет».

Дипломат отметил, что Армения пока не видит необходимости во внешнем военном вмешательстве в ситуацию в Карабахе. Обращений к Москве не было, но при необходимости Ереван готов обратиться к российской стороне за новыми поставками оружия, однако пока речи об этом нет, заключил Тоганян.

Накануне, 27 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о нападении на Нагорный Карабах, которое инициировали Вооруженные силы Азербайджана. В ответ азербайджанское минобороны заявило об обстреле армянскими ВС населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе.

Власти НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Президент Азербайджана объявил частичную мобилизацию.

В воскресенье Тоганян заявил ТАСС, что посольство Армении в России совместно с властями Москвы предпринимает шаги для избежания провокаций из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил соболезнования политику и народу Азербайджана в связи с гибелью людей и подчеркнул, что «Турция с Азербайджаном».

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал его не допустить вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией.