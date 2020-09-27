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Пашинян призвал Макрона не допустить вмешательства Турции в конфликт в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал его не допустить вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

Пашинян обратил внимание французского президента на крайне предвзятую и агрессивную позицию Турции и необходимость пресечь возможное вмешательство Анкары в события вокруг Нагорного Карабаха, пишет «РИА Новости».

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Кроме того, армянский премьер выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и угрозой ее дальнейшего обострения, в том числе провокациями Азербайджана касательно военных действий в отношении государственной границы Армении.

В свою очередь Макрон выразил обеспокоенность в связи с событиями в Нагорном Карабахе, а также указал на недопустимость дальнейшей эскалации ситуации. Он призвал принять все меры для прекращения военных действий и разрядки ситуации, а также отметил важность активизации усилий Минской группы ОБСЕ для восстановления мира в регионе.

Ранее сообщалось, что Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов в Нагорном Карабахе.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

Позднее в Баку заявили о пяти погибших при артобстреле Арменией и 19 раненых гражданских на линии соприкосновения. По информации руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), погибли двое гражданских, еще более 30 мирных жителей ранены. Армения сообщила о гибели 16 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Власти непризнанной НРК объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.

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