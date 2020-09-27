Азербайджан сообщил о гибели пяти человек при артобстреле Арменией

Пять граждан Азербайджана погибли в результате артиллерийского обстрела с армянской стороны. Об этом сообщили в азербайджанской генпрокуратуре в воскресенье, 27 сентября.

«Житель села Гашалты Нафталанского района Эльбрус Гурбанов и четыре члена его семьи были убиты в результате артобстрела со стороны армянских ВС», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды (ст. 120.2.12 УК Азербайджана), ведении агрессивной войны (ст. 100.2) и по другим статьям уголовного кодекса страны.

Ранее в этот день генпрокуратура Азербайджана заявила о 19 раненых среди мирных жителей в результате обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Кроме того, ущерб нанесен жилым домам и гражданским объектам в ряде сел нескольких районов.

По информации руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), погибли двое гражданских, еще более 30 мирных жителей ранены.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

Позднее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении, пишет «Газета.ру». Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.