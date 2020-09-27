Армения сообщила о гибели 16 военнослужащих армии обороны Карабаха

В минобороны Армении 27 сентября сообщили о гибели 16 военнослужащих армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в результате вспыхнувшего вооруженного конфликта на линии соприкосновения с Азербайджаном.

«Заместитель министра обороны Арцаха (непризнанная НКР. — Ред.) Артур Саркисян сообщает, что армянская сторона, по предварительным данным, потеряла 16 военнослужащих, есть более ста раненых», — сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Кроме того, по данным омбудсмена непризнанной НКР Артака Бегларяна, в результате боевых действий погибли двое мирных жителей, более 30 гражданских ранены, сообщает «Интерфакс».

В Баку заявили о 19 пострадавших в результате артобстрелов с армянской стороны. «Число пострадавших среди гражданских лиц в настоящее время составляет 19 человек. Они помещены в больницы», — сообщили в генпрокуратуре Азербайджана. Ранее ведомство сообщало о 14 пострадавших.

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

Позднее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении, пишет «Газета.ру». Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.